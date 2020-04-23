В администрации Ярового поработали силовики

23 апреля в здании администрации Ярового в Алтайском крае силовики провели оперативно-розыскные мероприятия, пишет «Банкфакс» со ссылкой на источники. Визит может быть связан с поставками угля. По другим данным, органы следствия подозревают мошенничество.

Оперативные мероприятия, по данным инсайдеров, проводили сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МВД. Телефон главы города Виталия Самобочего оказался недоступен. В мэрии заявили, что его нет на месте.

По данным источников altapress.ru, о взятках речь не идет. Официальных комментариев правоохранители пока не дают.

В то же время один из жителей Ярового сообщил altapress.ru, что оперативно-розыскные мероприятия (обыски) проходили также в помещении местного теплоснабжающего предприятия «Яровской теплоэлектрокомплекс» (управляет местной ТЭЦ). Причем всю ночь до 5 утра.

Источник в правоохранительных органах неофициально рассказал, что возбуждено уголовное дело. И связано оно не с коррупцией, а с мошенничеством. Делом занимается краевое УЭБ и ПК.

По предварительной версии, один из угольщиков хотел начать поставки топлива в Яровое и искал способ, как это сделать. Помочь ему вызвался некий гражданин, который заявил, будто бы готов договориться с мэром Ярового за определенную сумму, которую он якобы и передаст.

Но гражданин, как показали оперативные мероприятия, эту взятку не передавал и не собирался передавать ни мэру, ни кому-либо еще. Какие именно действия стороны уже успели сделать, неясно. Так или иначе, правоохранители усмотрели в этом признаки мошенничества.

Сейчас орган следствия проводит сбор и закрепление доказательств. С этим, вероятно, и связаны визиты силовиков в МУП «ЯТЭК» и мэрию.