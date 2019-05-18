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Происшествия

В «Аэрофлоте» не согласились с выводами о роковых ошибках пилотов SSJ 100 в Шереметьево

В авиакомпании «Аэрофлот» опровергли информацию о нарушении инструкций экипажем самолета Sukhoi Superjet 100, якобы ставшей причиной катастрофы в аэропорту Шереметьево 5 мая.

ЧП в Шереметьево.
ЧП в Шереметьево.
www.instagram.com/tyz_1_

Согласно заявлению «Аэрофлота», закрылки были в положении, которое соответствует посадочной процедуре.

Кроме того, в авиакомпании уточнили, что выпуск интерцепторов (механизмов, предназначенных для управляемого уменьшения подъемной силы на крыле) был невозможен из-за отсутствия устойчивого пробега.

В «Аэрофлоте» заключили, что СМИ неверно истолковали документ Росавиации, в котором нет информации об ошибках экипажа, сообщает Газета.ru.

Бастрыкин на месте трагедии в аэропорту Шереметьево.
Бастрыкин на месте трагедии в аэропорту Шереметьево.
sledcom.ru

Напомним, 5 мая самолет Sukhoi Superjet 100 «Аэрофлота», летевший из Москвы в Мурманск, экстренно вернулся в Шереметьево и совершил жесткую посадку, во время которой у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. В результате катастрофы из 78 находившихся на борту погиб 41 человек.

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