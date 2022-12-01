1 декабря
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Происшествия

В аэропорту россиянин лишился золотой «цепочки» на шею весом четыре кило

Таможенники аэропорта «Кольцово» в Екатеринбурге обнаружили в багаже россиянина золотую цепь весом в четыре килограмма.

Ювелирные украшения. Золото. Драгоценности.
Ювелирные украшения. Золото. Драгоценности.
CC0

Стоимость украшения превышает 10 млн рублей. Мужчина собирался лететь в ОАЭ.

Цепь обнаружили во время рентгеновского досмотра багажа, сообщает РИА Новости. Задержанный заявил, что изделие предназначено для личного пользования, и он носит эту цепь на шее.

Цепь направили на экспертизу, после чего будет принято процессуальное решение. Улетел или нет пассажир, не сообщают.

Факт

С сентября 2022 года до конца февраля 2023 года в России действует временный запрет на вывоз из страны заготовок, полуфабрикатов или лома драгметаллов, напоминает bfm.ru.

Ранее охранник вынес из барнаульского ТЦ украшения на 100 млн рублей.

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