В аэропорту россиянин лишился золотой «цепочки» на шею весом четыре кило

Стоимость украшения превышает 10 млн рублей. Мужчина собирался лететь в ОАЭ.
Цепь обнаружили во время рентгеновского досмотра багажа, сообщает РИА Новости. Задержанный заявил, что изделие предназначено для личного пользования, и он носит эту цепь на шее.
Цепь направили на экспертизу, после чего будет принято процессуальное решение. Улетел или нет пассажир, не сообщают.
Факт
С сентября 2022 года до конца февраля 2023 года в России действует временный запрет на вывоз из страны заготовок, полуфабрикатов или лома драгметаллов, напоминает bfm.ru.
Ранее охранник вынес из барнаульского ТЦ украшения на 100 млн рублей.
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