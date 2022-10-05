Ювелирная работа: охранник вынес из барнаульского ТЦ украшения на 100 млн рублей

Охранник вынес из ТЦ «Ультра» в Барнауле почти 3 тыс. ювелирных изделий, сообщает «КП-Барнаул».

Ювелирный магазин в ТЦ «Ультра» обокрали 4 октября.

Предположительно, 53-летний сотрудник ЧОП «Сотня» во время суточного дежурства вскрыл замки ювелирного отдела «Эдем» и похитил украшения на сумму более 100 млн рублей.

По предварительной информации, он вынес более 2,8 тыс. ювелирных изделий.

Подозреваемый скрылся в неизвестном направлении, его объявили в розыск.

Известно, что мужчина устроился на работу 30 августа. Ранее он якобы был судим по ст. 159 УК «Мошенничество».

В краевом главке МВД пообещали прокомментировать произошедшее позже.