В аэропорту Санкт-Петербурга самолет выкатился со взлетной полосы

Вечером 2 марта прилетевший из Ташкента самолет с 241 человеком на борту при посадке в аэропорту «Пулково».Санкт-Петербурга выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП). Об этом сообщает РИА Новости.

В результате произошедшего никто не пострадал. Сотрудники аэропорта сняли пассажиров с борта самолета и доставили их в терминал на автобусах.

Пассажиры Boeing-767 «Узбекских авиалиний» даже не успели испугаться. Они даже не поняли, что произошло, а о внештатной ситуации узнали, лишь заметив пожарные машины, которые подъехали к самолёту, передает «Петербургский дневник».

На борту туристам пришлось провести порядка получаса. Лишь после этого их отвезли в зал ожидания и выдали багаж.

Транспортная прокуратура и следком начали проверку, сообщает ТАСС.