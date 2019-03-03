В аэропорту Санкт-Петербурга самолет выкатился со взлетной полосы

В результате произошедшего никто не пострадал. Сотрудники аэропорта сняли пассажиров с борта самолета и доставили их в терминал на автобусах.
Пассажиры Boeing-767 «Узбекских авиалиний» даже не успели испугаться. Они даже не поняли, что произошло, а о внештатной ситуации узнали, лишь заметив пожарные машины, которые подъехали к самолёту, передает «Петербургский дневник».
На борту туристам пришлось провести порядка получаса. Лишь после этого их отвезли в зал ожидания и выдали багаж.
Транспортная прокуратура и следком начали проверку, сообщает ТАСС.