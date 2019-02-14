В аэропорту Внуково столкнулись два самолета Boeing

В московском аэропорту Внуково при буксировке столкнулись два пассажирских Boeing-767. Один лайнер принадлежит авиакомпании «Россия», другой Azur air, сообщает ТАСС .

У одного судна от удара пострадал правый винглет, у второго — стабилизатор. В момент столкновения в самолётах не было пассажиров. Никто не пострадал.

Представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Лариса Марковец уточнила: «Два самолета Boeing столкнулись в аэропорту Внуково. По предварительным данным, они зацепились друг о друга крыльями при буксировке».

По словам Марковец, по факту столкновения самолетов начата доследственная проверка. На место выехали следователи, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Напомним, что 12 февраля в барнаульском аэропорту, во время посадки пассажиров на самолет «Уральских авиалиний» рейса Барнаул — Москва произошло обрушение верхней площадки автотрапа. Из-за этого несколько человек получили травмы, двое госпитализированы в больницу скорой медицинской помощи.