В аэропорту Внуково загорелся двигатель самолета

Двигатель самолета компании Utair, который следовал рейсом Москва-Махачкала, загорелся во время взлета в московском аэропорту Внуково 17 апреля, пишут «Известия».

Возгорание в правом двигателе заметили пассажиры и сообщили экипажу. Командир воздушного судна решил остановить взлет, пишет канал southdag05 в Instagram.

В авиакомпании рассказали, что выброс пламени из двигателя спровоцировал порыв ветра. В Utair назвали ситуацию штатной и заявили, что пассажиры вылетят на другом самолете.

Что происходило в салоне

«Началась паника… Пилот сказал то, что"ничего страшного, взлетим». Была в самолете паника, но самолет все равно начал двигаться. Возгорание случилось второй раз", — рассказала одна из пассажирок, сообщает «РЕН ТВ».

Девушка отметила, что пассажиров эвакуировали примерно через час. Через некоторое время им предоставили новый борт.

По ифнормации airfleets.net, самолету 22 года, это Boeing 737. До Utair воздушное судно эксплуатировали авиакомпании Virgin Express, Air Transat и Czech Airlines.