В аэропорту задержали россиянку с сумочкой, набитой патронами

Инцидент произошел на пункте пропуска терминала «Е». Женщина пыталась пронести в женской сумочке 50 боевых патронов, сообщает РИА «Новости».

По факту инцидента уже возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия и боеприпасов», пишет «Росбалт».

Женщина не смогла объяснить полицейским, откуда у нее в сумке взялись патроны, пишет «КП». По предварительным данным, она приехала провожать родственников. В рамках уголовного дела женщине грозит три года лишения свободы.