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Происшествия

В аэропорту задержали россиянку с сумочкой, набитой патронами

Женщину с боевыми патронами задержали на территории столичного аэропорта «Шереметьево».

Патроны, боеприпасы.
Патроны, боеприпасы.
Открытые источники в Интернете (СС0)

Инцидент произошел на пункте пропуска терминала «Е». Женщина пыталась пронести в женской сумочке 50 боевых патронов, сообщает РИА «Новости».

По факту инцидента уже возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия и боеприпасов», пишет «Росбалт».

Женщина не смогла объяснить полицейским, откуда у нее в сумке взялись патроны, пишет «КП». По предварительным данным, она приехала провожать родственников. В рамках уголовного дела женщине грозит три года лишения свободы.

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