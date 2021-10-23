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Происшествия

В Афганистане обезглавили молодую волейболистку

Члены движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) обезглавили волейболистку женской молодежной сборной Афганистана Махджубин Хакими в рамках операции по поиску спортсменок, пишет РИА Новости, ссылаясь на New York Post.

Афганистан.
Афганистан.
СС0

Ранее талибы запретили афганским женщинам заниматься спортом. Сумевшая убежать тренер Махджубин рассказала изданию Persian Independent, что боевики отрубили ее подопечной голову и хвастались фотографиями казни в социальных сетях.

Международная федерация волейбола изучит сообщения о гибели 20-летней девушки, так как «существуют противоречивые сведения об истинной причине ее смерти».

«Мы решительно осуждаем любые формы насилия, направленные против других людей и, в частности, здоровых, молодых талантливых спортсменов», — заявили в пресс-службе международной федерации.

Ранее талибы рассказали об источниках своих доходов.

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