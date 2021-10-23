В Афганистане обезглавили молодую волейболистку

Ранее талибы запретили афганским женщинам заниматься спортом. Сумевшая убежать тренер Махджубин рассказала изданию Persian Independent, что боевики отрубили ее подопечной голову и хвастались фотографиями казни в социальных сетях.
Международная федерация волейбола изучит сообщения о гибели 20-летней девушки, так как «существуют противоречивые сведения об истинной причине ее смерти».
«Мы решительно осуждаем любые формы насилия, направленные против других людей и, в частности, здоровых, молодых талантливых спортсменов», — заявили в пресс-службе международной федерации.
Ранее талибы рассказали об источниках своих доходов.