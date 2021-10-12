Талибы рассказали об источниках своих доходов

Он добавил, что в перспективе дополнительным источником поступлений в бюджет станет доход от добычи полезных ископаемых.
Афганистан — одна из беднейших стран мира. Однако геологи уверяют, что страна располагает месторождениями полезных ископаемых стоимостью почти 1 триллион долларов, которые могут кардинально изменить ее экономические перспективы.
В недрах имеются литий, редкоземельные металлы, железо, медь, нефть, газ и уголь, бокситы, пегматиты, хромит, драгоценные и полудрагоценные камни, свинец, цинк, тальк, сера, гипс и мрамор. При этом достоверная оценка ископаемых богатств Афганистана была сделана лишь в XX веке, когда к решению этой задачи приступили советские геологоразведчики, пишет «Росбалт». Железо, медь и золото, разбросаны по разным провинциям.
Афганский интерес
Имеется интерес к этой области со стороны Китая, Пакистана и Индии. Эти страны могут попытаться сотрудничать в разработке ископаемых, несмотря на хаос.
Ранее о том, что главными источниками доходов «Талибана» была не торговля наркотиками, как принято считать, а налоги на подконтрольной территории и продажа добытых полезных ископаемых, сообщало издание Financial Times.
Ситуация в экономике Афганистана остается сложной несмотря на меры, которые принимают новые власти. По большому счету это происходит из-за того, что новые власти имеют доступ лишь к 0,1% госрезервов из $9,4 млрд, так как их значительная часть была заморожена США.