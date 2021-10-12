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Экономика

Талибы рассказали об источниках своих доходов

Основными источниками доходов захватившего власть в Афганистане террористического движения «Талибан» (организация запрещена в России — ред.) являются налоги и таможенные пошлины, заявил ТАСС замминистра информации и культуры в сформированном талибами временном кабмине Забихулла Муджахид.

Афганистан, горы.
Афганистан, горы.
СС0

Он добавил, что в перспективе дополнительным источником поступлений в бюджет станет доход от добычи полезных ископаемых.

Афганистан — одна из беднейших стран мира. Однако геологи уверяют, что страна располагает месторождениями полезных ископаемых стоимостью почти 1 триллион долларов, которые могут кардинально изменить ее экономические перспективы.

В недрах имеются литий, редкоземельные металлы, железо, медь, нефть, газ и уголь, бокситы, пегматиты, хромит, драгоценные и полудрагоценные камни, свинец, цинк, тальк, сера, гипс и мрамор. При этом достоверная оценка ископаемых богатств Афганистана была сделана лишь в XX веке, когда к решению этой задачи приступили советские геологоразведчики, пишет «Росбалт». Железо, медь и золото, разбросаны по разным провинциям.

Афганский интерес

Имеется интерес к этой области со стороны Китая, Пакистана и Индии. Эти страны могут попытаться сотрудничать в разработке ископаемых, несмотря на хаос.

Ранее о том, что главными источниками доходов «Талибана» была не торговля наркотиками, как принято считать, а налоги на подконтрольной территории и продажа добытых полезных ископаемых, сообщало издание Financial Times.

Ситуация в экономике Афганистана остается сложной несмотря на меры, которые принимают новые власти. По большому счету это происходит из-за того, что новые власти имеют доступ лишь к 0,1% госрезервов из $9,4 млрд, так как их значительная часть была заморожена США.

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