Одно из беднейших государств мира располагает полезными ископаемыми на триллион долларов

Афганистан — одна из беднейших стран мира. Однако геологи уверяют, что страна располагает месторождениями полезных ископаемых стоимостью почти 1 триллион долларов, которые могут кардинально изменить ее экономические перспективы.
Железо, медь и золото, разбросаны по разным провинциям.
Имеются также редкоземельные элементы и, что, возможно, наиболее важно, то, что может быть одним из крупнейших в мире месторождений лития — дефицитного компонента аккумуляторных батарей и других технологий, жизненно необходимых для преодоления климатического кризиса, пишет bfm.ru.
Афганский интерес
Имеется интерес к этой области со стороны Китая, Пакистана и Индии. Эти страны могут попытаться сотрудничать в разработке ископаемых, несмотря на хаос.
Госпереворот
Запрещенная в России группировка «Талибан» установила полный контроль над Афганистаном 15 августа.
Президент согласился уйти в отставку и сбежал из страны. Несколько дней не было информации о том, где он находится.
А 18 августа стало известно, что убежище ему предоставили в ОАЭ.