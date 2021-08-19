Одно из беднейших государств мира располагает полезными ископаемыми на триллион долларов

Стремительное падение Афганистана вызвало политический и гуманитарный кризис, но также заставляет экспертов задуматься, что будет с огромными неиспользованными полезными ископаемыми страны, пишет CNN Business.

Афганистан — одна из беднейших стран мира. Однако геологи уверяют, что страна располагает месторождениями полезных ископаемых стоимостью почти 1 триллион долларов, которые могут кардинально изменить ее экономические перспективы.

Железо, медь и золото, разбросаны по разным провинциям.

Имеются также редкоземельные элементы и, что, возможно, наиболее важно, то, что может быть одним из крупнейших в мире месторождений лития — дефицитного компонента аккумуляторных батарей и других технологий, жизненно необходимых для преодоления климатического кризиса, пишет bfm.ru.

Афганский интерес

Имеется интерес к этой области со стороны Китая, Пакистана и Индии. Эти страны могут попытаться сотрудничать в разработке ископаемых, несмотря на хаос.

Госпереворот

Запрещенная в России группировка «Талибан» установила полный контроль над Афганистаном 15 августа.

Президент согласился уйти в отставку и сбежал из страны. Несколько дней не было информации о том, где он находится.

А 18 августа стало известно, что убежище ему предоставили в ОАЭ.