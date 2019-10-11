В Африке разбился АН-72, на борту могли быть россияне

11 октября на востоке Демократической республики Конго потерпел крушение самолет АН-72. На его борту могли быть граждане России, сообщают РИА Новости.

По информации издания, дипломаты сейчас уточняют у местных властей список пассажиров и экипажа и их гражданство. По предварительным данным, на борту могли находиться четыре члена экипажа и четыре пассажира. Этим рейсом могли лететь три сотрудника службы охраны президента ДКР Феликса Чисекеди и его водитель.

Ранее стало известно, что самолет, который обеспечивал перевозки президента Конго, накануне вылетел из аэропорта Гомы в 13:32 (14:32 по Москве) и взял курс на Киншасу. Через час самолет потерял связь с центром и исчез с радаров.

По данным местных СМИ, предположительно его обломки обнаружены на востоке страны в провинции Маниема.

В декабре 2018 года в ДКР разбился самолет АН-26. На его борту были три российских пилота.