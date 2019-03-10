В Африке разбился «Боинг» с 149 пассажирами. На нём мог быть россиянин

В Эфиопии упал Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines, сообщает Lenta.ru. На борту лайнера находились 149 пассажиров и восемь членов экипажа.

Самолет авиакомпании Ethiopian Airlines вылетел в Кению 10 марта в 8.38 по местному времени (совпадает с московским). Через шесть минут после вылета из Аддис-Абебы лайнер пропал с радаров. Перед падением самолет поднялся чуть выше 2,6 километра и набрал скорость около 700 километров в час.

По данным из открытых источников, разбившийся самолет Boeing 737 MAX выполнил первый полет 30 октября 2018 года, в авиакомпанию поступил 15 ноября. Это был регулярный рейс.

Информации о россиянах на борту разбившегося самолета сначала не сообщалось. При этом утверждалось, что российские граждане, как правило, часто летают эфиопскими авиалиниями из-за дешевизны билетов, сообщает РИА Новости.

Но в дальнейшем СМИ обнародовали сведения, что на борту мог быть россиянин — по предварительным данным, он должен был лететь на этом самолете из Аддис-Абебы до Найроби (столицы Кении). Сейчас эта информация проверяется.

О возможных причинах катастрофы ничего пока неизвестно. Чуть позже СМИ сообщили, что в катастрофе никто не выжил. По сведениям РИА Новости, на месте крушения работают спасатели.

Boeing 737 MAX — четвертое, новейшее поколение самолетов Boeing 737. Эксплуатация воздушных судов этой серии началась в 2017 году.