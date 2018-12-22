В Африке разбился самолет с российским экипажем, перевозившем предвыборные листовки

«Место крушения самолета неизвестно. Пока не известны имена и судьбы наших пилотов «, — рассказал РИА Новости посол России в ДРК Алексей Сентебов. По его словам, на борту находились 23 человека, в настоящее время ведутся поисково-спасательные работы.
Самолет Ан-26 компании GomAir потерпел крушение в ДРК 20 декабря в 35 километрах от Киншасы. Финансовый директор компании Жан де Диу Гато Карекези сообщил Reuters, что информации о погибших пока нет.
По данным агентства, самолет перевозил избирательные материалы к предстоящим президентским выборам.