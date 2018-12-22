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Происшествия
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В Африке разбился самолет с российским экипажем, перевозившем предвыборные листовки

На борту разбившегося в Демократической республике Конго (ДРК) самолета Ан-26 в составе экипажа были три российских пилота. Несмотря на то, что ЧП произошло еще 20 декабря, о судьбе россиян пока ничего не известно.

Ан-26.
Ан-26.
Герман Ромашов, CC BY-SA 4.0, part from original

«Место крушения самолета неизвестно. Пока не известны имена и судьбы наших пилотов «, — рассказал РИА Новости посол России в ДРК Алексей Сентебов. По его словам, на борту находились 23 человека, в настоящее время ведутся поисково-спасательные работы.

Самолет Ан-26 компании GomAir потерпел крушение в ДРК 20 декабря в 35 километрах от Киншасы. Финансовый директор компании Жан де Диу Гато Карекези сообщил Reuters, что информации о погибших пока нет.

По данным агентства, самолет перевозил избирательные материалы к предстоящим президентским выборам.

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