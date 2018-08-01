В Африке убили трех российских жуналистов, снимавших фильм про ЧВК Вагнера

В Ценральной Африканской Республике (ЦАР) на блокпосту погибли российские журналисты Орхан Джемал, Кирилл Радченко и Александр Расторгуев, сообщает РИА Новости. Они снимали фильм по заданию «Центра управления расследованиями» Михаила Ходорковского.

По данным одних СМИ, документальный фильм, над которым работали убитые журналисты был посвященной жизни в ЦАР, под другим — велась работа над документальным фильмом о деятельности в Африке частной военной компании Вагнера.

МИД подтвердил информацию о смерти трех россиян в этой африканской стране. Их тела доставлены в столицу ЦАР город Банги. Однако известно, что российское посольство в ЦАР не было информировано о работе съемочной группы в этой стране.

Российский Следком возбудил уголовное дело по факту смерти наших соотечественников.

Что произошло

По информации сотрудников миссии ООН по стабилизации в Центральной Африканской Республике, тела трех российских журналистов нашли в брошенном автомобиле в 33 километрах к северу от населенного пункта Сибута. На трупах оказались множественные пулевые ранения. В машину также попали пули.

Возможной причиной для нападения стало ограбление из-за дорогостоящей техники, которая была в распоряжении этой российской съемочной группы, пишет «Взгляд».

По данным «Медиазоны», журналисты ехали на встречу с фиксером — неким консультантом, который помогал в съемках фильма.

Как журналисты оказались в ЦАР

Как рассказал глава «Центра управления расследованиями» Андрей Коняхин, эта съемочная группа прибыла в ЦАР 28 июля. Последний раз на связь они вышли вечером 29-го. Следующий сеанс связи должен был состояться 31 июля.

По словам Коняхина, у этих троих не было аккредитации для журналисткой работы в Центральной Африканской Республике. По словам друзей погибших, у всех троих были просрочены журналистские удостоверения.

У журналистов вымогали взятку

Известно, что съемочная группа пыталась проникнуть на территорию поместья Беренго, где, как они думали, могут находиться вооруженные люди из России, сообщил «Дождь» со ссылкой на заместителя главного редактора «Центра управления расследованиями» Анастасию Горшкову.

Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и Александр Расторгуев 29 июля выехали из Банги к поместью. ОДнако там их не собирались впускать, так как для проезда нужна аккредитация министерства обороны ЦАР. Данные журналистов переписали, отметив, что аккредитацию они смогут получить через пять дней.

Позже в тот же день около отеля двое полицейских сказали журналистам, что использование съемочной аппаратуры незаконно. Разговор с силовиками переводил водитель, порекомендованный консультантом из миссии ООН.

По словам водителя, полицейские потребовали взятку в 100−120 долларов. Журналисты заплатили эту сумму. 31 июля они должны были отправиться к поместью с тем же водителем, тот предупредил, что дорога может занять полтора часа из-за блокпостов и плохой дороги.