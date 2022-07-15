В Алейске мужчина забил насмерть своего знакомого

25-летний житель Алейска предстанет перед судом по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего.

По данным СУ СК по Алтайскому краю, в апреле 2022 года обвиняемый распивал спиртное в компании знакомых в одной из комнат общежития.

В ходе вечеринки двое мужчин поссорились по незначительному поводу.

25-летний обвиняемый нанес потерпевшему руками и ногами не менее 28 ударов по голове и телу. 42-летний мужчина скончался от травм на следующий день в больнице.

В ходе следствия обвиняемый полностью признал вину в содеянном.

Следствие передало обвинительное заключение в суд.

Ранее на Алтае мужчина убил жену гвоздодером и сбросил тело в выгребную яму.