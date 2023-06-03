В Алейском районе пожар в частном доме унес жизни двух детей

Пожар произошел в населенном пункте Вавилон в Алейском районе. Загорелся частный жилой дом.
Когда пожарные прибыли на место происшествия, дом был охвачен пламенем. Рядом находилась женщина - хозяйка дома с ребенком. Она сообщила пожарным, что в доме остались двое детей.
В здание зашло звено газодымозащитной службы. В одной из комнат были обнаружены погибшие дети.
Пожар ликвидирован на площади 36 кв. м. Специалисты устанавливают причину возгорания.
На место происшествия направились сотрудники Главного управления, психологи и специалисты испытательной пожарной лаборатории.