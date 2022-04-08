В алейском ЦУМе произошел пожар

Из окна местного ЦУМа идет дым. На месте работают пожарные.
Предположительно, обошлось без пострадавших, сообщают очевидцы в «Инцидент Барнаул».
Подробности ЧП будут позднее.
Вечером 8 апреля в Алейске произошло возгорание в торговом центре, сообщают очевидцы.
Из окна местного ЦУМа идет дым. На месте работают пожарные.
Предположительно, обошлось без пострадавших, сообщают очевидцы в «Инцидент Барнаул».
Подробности ЧП будут позднее.
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