В Альпах погибла чемпионка мира по ски-альпинизму

Во Франции спасатели обнаружили на склоне горного массива Монблан тела двух человек. Ими оказались 26-летняя чемпионка Адель Миллоз и ее инструктор. Об этом 13 августа сообщила французская газета Le Dauphiné.

По предварительным данным, Адель Миллоз поднималась с инструктором на вершину пика Пэнь по обычному маршруту. Сообщается, что он не представлял особой опасности.

Обстоятельства трагедии устанавливают.

Туристов, которые были на вершине, тоже пришлось эвакуировать. Из-за увиденного они не справились с эмоциями и не смогли выбраться самостоятельно.

Справка Погибшая спортсменка Адель Миллоз заняла первое место в чемпионате мирапо ски-альпинизму 2017 года в спринте и индивидуальной гонке. Также она взяла одно золото на чемпионате Европы 2018 года и три — во Франции.

Ранее на Алтае альпинист покорил Белуху, поскользнулся на обратном пути и умер.