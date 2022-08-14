В Альпах погибла чемпионка мира по ски-альпинизму

По предварительным данным, Адель Миллоз поднималась с инструктором на вершину пика Пэнь по обычному маршруту. Сообщается, что он не представлял особой опасности.
Обстоятельства трагедии устанавливают.
Туристов, которые были на вершине, тоже пришлось эвакуировать. Из-за увиденного они не справились с эмоциями и не смогли выбраться самостоятельно.
Справка
Погибшая спортсменка Адель Миллоз заняла первое место в чемпионате мирапо ски-альпинизму 2017 года в спринте и индивидуальной гонке. Также она взяла одно золото на чемпионате Европы 2018 года и три — во Франции.
Ранее на Алтае альпинист покорил Белуху, поскользнулся на обратном пути и умер.