В алтайском городе автобус смял иномарку, пассажир погиб

Трагедия произошла примерно в 17−30 в Заринске на пересечении ул. Союза Республик и Строителей. Очевидцы так описывают эту аварию в комментариях под сообщением.
Светофор на перекрестке работал. Но водитель легковушки думал, что успеет проскочить на красный. Но не успел. Автобус поехал на зелёный и врезался в иномарку.
На место ДТП прибыли машины скорой помощи, пожарные и спасатели.
По данным газеты «Наш город Заринск», водитель «ПАЗика» не пострадал. В «Ниссане» же были водитель и два пассажира, которые были госпитализированы. В дальнейшем выяснилось, что один из пассажиров скончался.
Один из участников сообщества назвал этот перекресток злополучным. «В ясную погоду вообще не видно какой цвет горит на светофоре», — сказал он.