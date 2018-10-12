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В алтайском городе автобус смял иномарку, пассажир погиб

11 октября в Заринске на одном из перекрестков автобус столкнулся с автомобилем Ниссан и буквально смял иномарку, об этом сообщила местная газета «Наш город Заринск». По данным издания, один из пострадавших скончался.

ДТП в Заринске 11 октября 2018 г.
ДТП в Заринске 11 октября 2018 г.
Газета "Наш город Заринск".

Трагедия произошла примерно в 17−30 в Заринске на пересечении ул. Союза Республик и Строителей. Очевидцы так описывают эту аварию в комментариях под сообщением.

Светофор на перекрестке работал. Но водитель легковушки думал, что успеет проскочить на красный. Но не успел. Автобус поехал на зелёный и врезался в иномарку.

На место ДТП прибыли машины скорой помощи, пожарные и спасатели.

По данным газеты «Наш город Заринск», водитель «ПАЗика» не пострадал. В «Ниссане» же были водитель и два пассажира, которые были госпитализированы. В дальнейшем выяснилось, что один из пассажиров скончался.

Один из участников сообщества назвал этот перекресток злополучным. «В ясную погоду вообще не видно какой цвет горит на светофоре», — сказал он.

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