В алтайском городе грабители держат в страхе одиноких пенсионеров

Около 16 часов неизвестные мужчины позвонили в квартиру пожилой женщины. Она ждала внука и поэтому сразу открыла дверь.
«Перевернув квартиру вверх дном, подозреваемые скрылись, оставив потерпевшую запертой в комнате. На стук по батарее в квартиру пришла соседка», — сообщает издание.
На место выехали «скорая» и полиция.
В этот же день, предположительно эти же люди напали на другую престарелую жительницу города. Ее родственники обнаружили с черепно-мозговой травмой только на следующий день.
Обе пострадавшие находятся в Каменской ЦРБ.
Полицейские возбудили уголовное дело по ст. 161 УК РФ (грабеж). Проводится комплекс необходимых оперативно-розыскных мероприятий.
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