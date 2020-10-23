Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
23 октября 5°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Происшествия

В алтайском городе грабители держат в страхе одиноких пенсионеров

За день в Камне-на-Оби неизвестные дважды напали на беззащитных пенсионеров. Обе женщины находятся в больнице, пишут «Каменские известия» со ссылкой на местную полицию.

Старость. Пенсия. Пожилой человек.
Старость. Пенсия. Пожилой человек.
Открытые источники в Интернете

Около 16 часов неизвестные мужчины позвонили в квартиру пожилой женщины. Она ждала внука и поэтому сразу открыла дверь.

«Перевернув квартиру вверх дном, подозреваемые скрылись, оставив потерпевшую запертой в комнате. На стук по батарее в квартиру пришла соседка», — сообщает издание.

На место выехали «скорая» и полиция.

В этот же день, предположительно эти же люди напали на другую престарелую жительницу города. Ее родственники обнаружили с черепно-мозговой травмой только на следующий день.

Обе пострадавшие находятся в Каменской ЦРБ.

Полицейские возбудили уголовное дело по ст. 161 УК РФ (грабеж). Проводится комплекс необходимых оперативно-розыскных мероприятий.

Ранее в Барнауле маршрутка сбила 80-летнюю женщину.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость