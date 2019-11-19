В алтайском городе из-за аварии образовалось «озеро»

Временно без воды остался частный сектор, а также жители многоквартирного дома.
Коммунальщики начали устранять порыв и обещают восстановить водоснабжение в ближайшее время.
Утром 19 ноября в Камне-на-Оби прорвало трубу. Вода залила проезжую часть. На улице образовалось «труднопроходимое озеро», пишут «Каменские известия».
Временно без воды остался частный сектор, а также жители многоквартирного дома.
Коммунальщики начали устранять порыв и обещают восстановить водоснабжение в ближайшее время.
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