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Происшествия

В алтайском городе из-за аварии образовалось «озеро»

Утром 19 ноября в Камне-на-Оби прорвало трубу. Вода залила проезжую часть. На улице образовалось «труднопроходимое озеро», пишут «Каменские известия».

Порыв трубы в Камне-на-Оби.
Порыв трубы в Камне-на-Оби.
"Каменские известия"

Временно без воды остался частный сектор, а также жители многоквартирного дома.

Коммунальщики начали устранять порыв и обещают восстановить водоснабжение в ближайшее время.

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