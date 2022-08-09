В алтайском городе-курорте горничная прикарманила 5 тыс. рублей на чай

В Белокурихе раскрыли кражу денег, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Женщина оставила кошелек в номере гостиницы в Белокурихе. Когда она вернулась с процедур и пересчитала сумму, не обнаружила одной купюры в 5 тыс. рублей.

Полиция оперативно разыскала преступницу. Ей оказалась горничная, которая в этот день убирала комнату.

«Подозреваемая дала признательные показания и рассказала правоохранителям, что на тот момент ей срочно нужны были деньги, поэтому у нее и возник преступный умысел. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража», — рассказали в ведомстве.

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