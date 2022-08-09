10 августа
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

В алтайском городе-курорте горничная прикарманила 5 тыс. рублей на чай

В Белокурихе раскрыли кражу денег, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Горничная.
Горничная.
СС0.

Женщина оставила кошелек в номере гостиницы в Белокурихе. Когда она вернулась с процедур и пересчитала сумму, не обнаружила одной купюры в 5 тыс. рублей.

Полиция оперативно разыскала преступницу. Ей оказалась горничная, которая в этот день убирала комнату.

«Подозреваемая дала признательные показания и рассказала правоохранителям, что на тот момент ей срочно нужны были деньги, поэтому у нее и возник преступный умысел.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража», — рассказали в ведомстве.

Ранее в Барнауле мужчина украл из секс-шопа резиновую куклу.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость