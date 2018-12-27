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Происшествия
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В алтайском городе-курорте насмерть сбили мужчину

В Белокурихе поздно вечером 26 декабря сбили мужчину. Пострадавший скончался, сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.

"Скорая помощь".
"Скорая помощь".
Михаил Хаустов

ДТП произошло в 22:10 на улице Братьев Ждановых. По предварительной информации, в районе пересечения с улицей Бийской водитель автомобиля Toyota Corolla не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и сбил 66-летнего мужчину. Он двигался по правому краю проезжей части в попутном направлении. За рулем иномарки был 31-летний водитель.

В результате ДТП пешеход скончался от полученных телесных повреждений на месте аварии до приезда «скорой помощи».

Полицейские проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.

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