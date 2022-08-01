В алтайском городе маршрутка въехала в забор частного дома

На месте работали сотрудники полиции и «скорой помощи».
По предварительной информации, водителю стало плохо. Пострадавших нет.
Ранее в Барнауле на оживленном перекрестке на площади Октября в результате ДТП перевернулся автомобиль.
В Рубцовске на Новоегорьевском тракте маршрутка въехала в забор частного дома, сообщает паблик «Инцидент Рубцовск».
На месте работали сотрудники полиции и «скорой помощи».
По предварительной информации, водителю стало плохо. Пострадавших нет.
Ранее в Барнауле на оживленном перекрестке на площади Октября в результате ДТП перевернулся автомобиль.
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter