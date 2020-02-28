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Происшествия

В алтайском городе мужчина намеревался сжечь дом с людьми

Ночью 23 февраля житель Новоалтайска попытался сжечь дом, в котором была его супруга и знакомый. Сотрудники МЧС вовремя успели потушить огонь.

Канистра, бензин.
Канистра, бензин.
СС0

52-летний мужчина пришел домой к своему знакомому, но тот не стал открывать дверь. Тогда мужчина облил бензином часть стены деревянного дома, поджег ее и ушел, рассказали в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Находившиеся в доме женщина с хозяином вызвали спасателей и полицию. Сотрудники МЧС потушили разгоравшийся огонь, а сотрудники патрульно-постовой службы задержали злоумышленника.

Свою вину он отрицать не стал.

Подозреваемого будут судить по части 3 статьи 30, части 2 статьи 167 УК РФ (Попытка умышленного повреждения чужого имущества, совершенное из хулиганских побуждений, путем поджога).

За это грозят принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на тот же срок.

В полиции добавляют, что подозреваемый ранее уже дважды привлекался к уголовной ответственности.

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