В алтайском городе на улице нашли два трупа с ножевыми ранениями

В Камне-на-Оби утром 12 ноября на улице нашли тела двух мужчин, сообщают «Каменские известия». На месте происшествия работают следователи.

Тела обнаружили на пересечении ул. Никитина и Дзержинского недалеко друг от друга. Как пояснили в следкоме, у обоих мужчин имеются ножевые ранения.

Возбуждено уголовное дело.

Известно, что в ночь убийства в питейном заведении неподалеку произошла драка. Начавшись внутри помещения, она продолжилась на улице.

Каменские следователи обращаются к очевидцам случившегося с просьбой сообщить информацию в следственный отдел: Телефон: +7 (38584) 2−65−41.





Источник: izvestiy-kamen.ru/2019/11/12/dva-trupa-s-nozhevymi-raneniyami-obnaruzheny-v-kamne-na-obi/

Каменские известия