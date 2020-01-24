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Происшествия

В алтайском городе на улице внезапно умер человек

24 января в Рубцовске на ул. Алтайской у детско-юношеского дома культуры упал и перестал двигаться мужчина. Это из окна квартиры увидела женщина, которая тут же вызвала врачей, пишет rubtsovsk.info.

Скорая помощь.
Скорая помощь.
CC0

Когда женщина спустилась вниз, пульс у мужчины уже не прощупывался.

Прибывшая бригада «скорой» констатировала смерть. Ее причины выясняются.

Предположительно, это проблемы с сердцем.

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