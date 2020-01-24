В алтайском городе на улице внезапно умер человек

Когда женщина спустилась вниз, пульс у мужчины уже не прощупывался.
Прибывшая бригада «скорой» констатировала смерть. Ее причины выясняются.
Предположительно, это проблемы с сердцем.
24 января в Рубцовске на ул. Алтайской у детско-юношеского дома культуры упал и перестал двигаться мужчина. Это из окна квартиры увидела женщина, которая тут же вызвала врачей, пишет rubtsovsk.info.
Когда женщина спустилась вниз, пульс у мужчины уже не прощупывался.
Прибывшая бригада «скорой» констатировала смерть. Ее причины выясняются.
Предположительно, это проблемы с сердцем.
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter