В алтайском городе накрыли подпольное казино

Казино проработало всего лишь с февраля по август 2019 года. Но поскольку оно действовало за пределами легальной «Сибирской монеты» и не перечисляло налогов в федеральный и местный бюджеты, деятельность азартного учреждения признана незаконной.
Подпольное казино было открыто в одном из подвальных помещений.
Все телекоммуникационное оборудование (8 компьютеров с выходом в Интернет) и игровые автоматы изъяты.
Организаторам грозит наказание по статье 171.2 часть 2 УК РФ. За создание и проведение нелегаьных азартных игр можно угодить в тюрьму на пару лет.