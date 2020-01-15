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Происшествия

В алтайском городе накрыли подпольное казино

Два жителя Новосибирска пойдут под суд за создание в алтайском городе Камень-на-Оби подпольного казино. Об этом 14 января сообщает СУСК по Алтайскому краю.

Игровые автоматы.
Игровые автоматы.
СС0

Казино проработало всего лишь с февраля по август 2019 года. Но поскольку оно действовало за пределами легальной «Сибирской монеты» и не перечисляло налогов в федеральный и местный бюджеты, деятельность азартного учреждения признана незаконной.

Подпольное казино было открыто в одном из подвальных помещений.

Все телекоммуникационное оборудование (8 компьютеров с выходом в Интернет) и игровые автоматы изъяты.

Организаторам грозит наказание по статье 171.2 часть 2 УК РФ. За создание и проведение нелегаьных азартных игр можно угодить в тюрьму на пару лет.

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