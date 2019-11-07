В алтайском городе неизвестный гнался за девятилетней девочкой

Жительница Бийска заявила, что за ее девятилетней дочерью гнался незнакомец. До этого он якобы подкараулил ребенка у школы. В группе « Инцидент Бийск » горожане сообщили о нескольких подобных случаях.

Инцидент произошел вечером 6 ноября, описывает женщина. Ее дочь возвращалась из школы с одноклассницей. Когда дети разошлись, «этот тип, который до этого стоял и наблюдал за ними, пошел за ней».

Девочка ускорила шаг, мужчина также пошел быстрее. Школьница испугалась и побежала, а неизвестный побежал за ней, пишет женщина. Потом девочка спряталась за машину. Мужчина якобы потерял ее из виду и пошел в другую сторону.

«Дочка прибежала домой напугана и запыхавшись. Берегите детей! Сейчас вечером уже темно, лучше конечно встречайте по возможности», — предостерегает женщина.

Горожане в комментариях рассказывают свои истории. Якобы у другой школы мужчина с ножом напал на мальчика и приезжала полиция, в другой раз неизвестный ударил девочку у школы и начал душить.

Напомним, что о любых противоправных действиях следует сообщать в правоохранительные органы.