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Происшествия

В алтайском городе неизвестный гнался за девятилетней девочкой

Жительница Бийска заявила, что за ее девятилетней дочерью гнался незнакомец. До этого он якобы подкараулил ребенка у школы. В группе «Инцидент Бийск» горожане сообщили о нескольких подобных случаях.

Темная улица, дождь.
Темная улица, дождь.
CC0

Инцидент произошел вечером 6 ноября, описывает женщина. Ее дочь возвращалась из школы с одноклассницей. Когда дети разошлись, «этот тип, который до этого стоял и наблюдал за ними, пошел за ней».

Девочка ускорила шаг, мужчина также пошел быстрее. Школьница испугалась и побежала, а неизвестный побежал за ней, пишет женщина. Потом девочка спряталась за машину. Мужчина якобы потерял ее из виду и пошел в другую сторону.

«Дочка прибежала домой напугана и запыхавшись. Берегите детей! Сейчас вечером уже темно, лучше конечно встречайте по возможности», — предостерегает женщина.

Горожане в комментариях рассказывают свои истории. Якобы у другой школы мужчина с ножом напал на мальчика и приезжала полиция, в другой раз неизвестный ударил девочку у школы и начал душить.

Напомним, что о любых противоправных действиях следует сообщать в правоохранительные органы.

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