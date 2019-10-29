В алтайском городе Nissan задавил женщину на пешеходном переходе

В Бийске поздно вечером 28 октября женщина погибла, переходя дорогу по пешеходному переходу, пишет «Бийский рабочий». Это второе ДТП за вечер на этой «зебре».

Авария произошла в 22:00 на пересечении пер. Коммунарского и ул. Ленина. Женщина переходила дорогу по пешеходному переходу, который регулируется светофором. Ее сбил автомобиль Nissan. От полученных травм женщина скончалась.

В тот же вечер, около 20:15 на том же самом месте женщина-пешеход получила ушибы. Водитель с места ДТП скрылся.

Несмотря на то, что на этом перекрестке есть регулируемый пешеходный переход, водители Бийска часто не желают тормозить, отмечает издание.

27 октября на ул. Целинная в Бийске Toyota насмерть сбила женщину 1965 года рождения.