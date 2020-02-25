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Происшествия

В алтайском городе по горячим следам поймали вооруженного разбойника

В Новоалтайске мужчина с ножом напал на женщину и выхватил у нее сумку, рассказали в краевом управлении Росгвардии.

Росгвардия.
Росгвардия.
22.rosgvard.ru

Женщин пояснила, что на улице к ней подбежал неизвестный мужчина и, приставив к горлу нож, выхватил из рук сумку, в которой находились документы, деньги, банковские карты и телефон.

Спустя несколько минут во дворе одной из соседних многоэтажек росгвардейцы заметили подходящего по приметам мужчину. При нем оказалась и украденная сумка.

На место приехала следственно-оперативная группа полиции. Сумку вернули женщине, а мужчину арестовали.

Возбуждено уголовное дело по ст. 162 Уголовного кодекса Российской федерации (разбой).

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