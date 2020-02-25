В алтайском городе по горячим следам поймали вооруженного разбойника

Женщин пояснила, что на улице к ней подбежал неизвестный мужчина и, приставив к горлу нож, выхватил из рук сумку, в которой находились документы, деньги, банковские карты и телефон.
Спустя несколько минут во дворе одной из соседних многоэтажек росгвардейцы заметили подходящего по приметам мужчину. При нем оказалась и украденная сумка.
На место приехала следственно-оперативная группа полиции. Сумку вернули женщине, а мужчину арестовали.
Возбуждено уголовное дело по ст. 162 Уголовного кодекса Российской федерации (разбой).