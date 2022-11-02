2 ноября
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Происшествия

В алтайском городе разносчица листовок подожгла почтовый ящик

Бийчанку, разносившую листовки мошенников о ремонте компьюетаров, обвиняют в поджоге почтового ящика, сообщает «Бийск 22».

Сожженные листовки в почтовом ящике.
Сожженные листовки в почтовом ящике.
"Бийск 22".

Инцидент произошел в доме на ул. Советской, 187 (3). Одна из жительниц сделала разносчице рекламы замечание.

«Я сказала ей, что не надо пичкать этот мусор в ящики. Она неадекватно отреагировала, и пока никто не видел, подожгла ящик», -— отмечает горожанка.

Возгорание заметили соседи и вскоре потушили. Женщина начала звонить по указанному номеру в листовках, но каждый раз ей отвечали разные мужчины и говорили, что никакого отношения к произошедшему не имеют. Она обратилась в полицию.

Ранее «коктейли Молотова» бросили в окна военкомата в Новосибирске.

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