В алтайском городе ремонтники через дыры в крыше падают в квартиры жильцов

В Рубцовске пять лет назад капитально отремонтировали кровлю дома на ул. Осипенко. Во время очередных работ жильцы заметили, что в крыше начали появляться дыры. Причем такие, через которые может провалиться человек, пишет ГТРК «Алтай».

Во время работ на крыше несущие щиты провалились и рабочий провалился в квартиру. Выяснилось, что сотрудник в тот момент на чердаке устранял недоделки ремонта пятилетней давности.

Оказалось, что из-за того, что чердак не проветривался, влага стекала на пол и скапливалась в утеплителе. На чердаке был шлак, который надо было убрать еще в 2016 году, когда проводили ремонт. Шлак убрали, и оказалось, что насквозь прогнили не только потолочные перекрытия, но и несущие балки.

Жильцы пригласили ответственных за ремонт и содержание их дома. Представители управляющей компании и регоператора поспорили и поссорились, выясняя, кто должен был сделать недостающие работы. Это до сих пор не выяснили.

Пока ремонт приостановили. Квартир со сквозными отверстиями на чердак в этом доме четыре.