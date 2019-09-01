В алтайском городе старое дерево рухнуло на движущиеся автомобили

Инцидент произошел на улице Оросительной в районе в районе дома № 223.
Как рассказывает городской портал ВРубцовске.ру со ссылкой на информацию пресс-службы отдела ГИБДД Рубцовска, ДТП произошло 31 августа в 20:00. Сильный порыв ветра сломил ствол дерева, расположенного с западной стороны проезжей части улицы.
Повреждены были два движущихся автомобиля — «Тойота Корона Премио» и «Хонда Фит». Пострадавших в результате ДТП нет.
Накануне события, МЧС предупреждало об ухудшении погодных условий и возможных порывах ветра во второй половине дня 30 августа и сутки 31 августа.