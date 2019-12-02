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Происшествия

В алтайском городе случайный прохожий предотвратил страшный пожар

В Камне-на-Оби в одном из дворов загорелся автомобиль. Хозяева дома не видели пожар. Огонь едва не перекинулся на дом, где была семья с двумя детьми, сообщают «Каменские известия».

Во дворе сгорел автомобиль.
Во дворе сгорел автомобиль.
"Каменские известия"

Огонь еще издалека заметил прохожий. Мужчина перелез через забор и попытался достучаться до жильцов, но никто не отвечал. Тогда он вызвал пожарных. В другом окне прохожий увидел двух маленьких детей, которые позвали взрослых.

«В это время я уже вызвал пожарных и поспешил уйти подальше от авто, ведь если его бензобак полон, могло рвануть в любую минуту. Слышал, как взрывались колеса, но самое страшное произошло бы, если бы огонь перекинулся на дом, где находились люди», — описывает ЧП житель Камня.

Прибывшие спасатели оперативно локализовали огонь и пролили автомобиль во избежание повторного воспламенения.

Причины возгорания выясняются, пострадавших нет.

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