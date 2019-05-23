В алтайском городе собаки съели человека

В Алейске 9 мая обнаружили остатки мужчины, поеденного собаками, сообщила 22 мая «Комсомольская правда на Алтае» со ссылкой на собственный источник.

От мужчины остались только череп и кости позвоночника. Сейчас их исследуют. Погиб человек от нападения собак или до него, неизвестно.

Мужчина пропал еще 28 апреля. Источник издания предполагает, что собаки обгладывали остатки жертвы в течение двух недель.

Ирина Кудряшова,

доцент кафедры зоологии и физиологии наук АлтГУ:

Собаки нападают на людей по нескольким причинам: человек проявил агрессию; нарушил границы территории, охраняемой собаками, и если человек сам по своей природе является агрессивным. Они это чувствуют. Конечно, не доказано, что собаки убили человека перед тем, как его съесть, могло же быть и так, что мужчина упал, замерз насмерть, а животные с голода начали есть мясо. Собакам в принципе все равно, какое мясо есть, если они голодные. Опасность повторного нападения остается. Я вообще за свою жизнь с подобными случаями не встречалась ни разу.

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