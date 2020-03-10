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Происшествия

В алтайском городе соседям квартиры, где произошел смертельный пожар, нужна помощь

8 марта в Заринске загорелась квартира в малосемейке. В пожаре погиб 53-летний мужчина. Журналисты местной газеты «Наш город Заринск» просят помощи для пенсионеров, которые живут этажом ниже. Их квартира также пострадала из-за ЧП.

Малосемейка в Заринске.
Малосемейка в Заринске.
https://vk.com/gazetazar

Семья Липпс перебралась из района в Заринск 1.5 года назад. Для покупки однокомнатной малосемейки пенсионеры 74 и 80 лет взяли несколько кредитов, рассказывают журналисты.

Пока пожарные тушили пламя в соседской квартире, залили стариков снизу. Вода текла по стенам, капала с потолка. До сих пор нет электричества.

Сами пенсионеры не хотят обременять людей своими проблемами, но с ремонтом в одиночку им не справиться.

«Многие бывшие ученики узнают сейчас своего директора Зыряновской школы — Анну Семеновну, вспомнят веселого и доброго учителя труда — Андрея Владимировича, и обязательно отзовутся на чужую беду! Так им будет легче восстановить квартиру», — уверены журналисты.

Контакты всех желающие помочь могут найти в группе издания «Вконтакте».

Пожар 8 марта

Загорелась квартира на третьем этаже. Всего спасатели эвакуировали из дома 30 человек, в том числе 7 детей. Для транспортировки людей выделили автобус: одного человека разместили в пункте временного размещения, остальные жильцы отправились к родственникам и знакомым.

Семью с третьего этажа, где произошел пожар, соседи описывают, как неблагополучную.

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