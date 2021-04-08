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Происшествия

В алтайском городе у моста нашли труп

8 апреля в Змеиногорске в районе ул. Лелеснова и Строителей обнаружили труп мужчины, сообщила местная газета «Змеиногорский вестник».

В Змеиногорске нашли тело мужчины.
В Змеиногорске нашли тело мужчины.
zmnvest.ru

Труп мужчины средних лет нашли около моста, который ведет на ул. Ползунова с ул. Лелеснова, около Старковской плотины.

Обстоятельства смерти еще выясняются.

2 апреля В Каменской ЦРБ пациент выпал из окна пятого этажа. Спасти его не удалось.

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