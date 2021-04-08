В алтайском городе у моста нашли труп

Труп мужчины средних лет нашли около моста, который ведет на ул. Ползунова с ул. Лелеснова, около Старковской плотины.
Обстоятельства смерти еще выясняются.
2 апреля В Каменской ЦРБ пациент выпал из окна пятого этажа. Спасти его не удалось.
8 апреля в Змеиногорске в районе ул. Лелеснова и Строителей обнаружили труп мужчины, сообщила местная газета «Змеиногорский вестник».
Труп мужчины средних лет нашли около моста, который ведет на ул. Ползунова с ул. Лелеснова, около Старковской плотины.
Обстоятельства смерти еще выясняются.
2 апреля В Каменской ЦРБ пациент выпал из окна пятого этажа. Спасти его не удалось.
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter