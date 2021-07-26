В алтайском городе вор в маске обокрал храм

В Камне-на-Оби ищут неизвестного мужчину, который похитил деньги в церкви Покрова Пресвятой Богородицы.

Установлено, что в ночь на 22 июля злоумышленники взломали окно и проникли в храм. Там они вскрыли ящик для пожертвований, забрали все деньги и скрылись.

Возбуждено уголовное дело, ведется следствие, пишут «Каменские известия». Всех, кто располагает информацией о гражданах на фото, просят обратиться в полицию.

Ранее в селе Костин Лог в Мамонтовском районе полицейские обезвредили вора, который украл у соседа пельмени, майонез, килограмм лука и две булки хлеба. Сумма ущерба составила около 500 рублей.