Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
5 января -23°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия
968

В алтайском городе все наряды ГИБДД устроили погоню за водителем

В Камне-на-Оби водитель Toyota Caldina пытался скрыться от сотрудников полиции. Нарушителя ловили все дежурные патрули города, сообщили 4 января «Каменские известия».

Погоня в Камне-на-Оби
Погоня в Камне-на-Оби
Скрин с YouTube

Водителя Toyota сотрудники Каменской ДПС попытались остановить на въезде в Камень-на-Оби со стороны Барнаула в рамках профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель». Как пояснил Владимир Волков, начальник ГИБДД МО МВД России «Каменский», водитель не подчинился требованию остановиться и стал скрываться от погони.

Сообщение передали всем патрульным автомобилям, дежурившим в это время. На улице Каменской автомобиль остановили. Водителем оказался мужчина около 50-ти лет, у него не было внешних признаков алкогольного опьянения.

По факту проводится проверка.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость