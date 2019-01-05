В алтайском городе все наряды ГИБДД устроили погоню за водителем

Водителя Toyota сотрудники Каменской ДПС попытались остановить на въезде в Камень-на-Оби со стороны Барнаула в рамках профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель». Как пояснил Владимир Волков, начальник ГИБДД МО МВД России «Каменский», водитель не подчинился требованию остановиться и стал скрываться от погони.
Сообщение передали всем патрульным автомобилям, дежурившим в это время. На улице Каменской автомобиль остановили. Водителем оказался мужчина около 50-ти лет, у него не было внешних признаков алкогольного опьянения.
По факту проводится проверка.