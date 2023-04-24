24 апреля
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Происшествия

В алтайском городе загорелось кладбище

В Камне-на-Оби 23 апреля произошел пожар на кладбище, сообщают очевидцы.

Пожар на кладбище.
Пожар на кладбище.
"В курсе 22"

Как рассказали во «В курсе 22», на кладбище загорелась сухая трава.

На кадрах видно, как огонь распространился по могилам, местами перешел на деревянные кресты.

Ранее в Алтайском крае произошел крупный лесной пожар.

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