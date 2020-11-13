В Алтайском крае активизировались телефонные мошенники

За сутки в одном только Рубцовске произошло четыре кражи с банковских карт, рассказали в полиции. Мошенники похитили более 460 тыс. рублей.

Полицейские предупреждают об активизации злоумышленников, которые звонят, а также используют приложения и сайты.

В четырех случаях людям поступили звонки от неизвестных, которые представились сотрудниками банков с предложениями защитить свои сбережения от мошенников. Жертвы выполняли продиктованные им инструкции и лишались не только своих денег, но оформленных в тот момент срочные кредиты.

Мошенникам удалось похитить 369 тыс. рублей у 57-летнего рубцовчанина.

В тот же день с заявлением обратился 19-летний парень. Молодой человек решил приобрести телефон на сайте объявлений, связался с продавцом и перешел по ссылке для предоплаты товара.

После это с банковской карты сняли деньги в сумме 22 тыс. рублей. После оплаты телефон продавца стал недоступен, а заказ так и не пришел.