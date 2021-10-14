В Алтайском крае автомобиль сбил девушку с ребенком на руках

В Рубцовске автомобиль Lada сбил женщину, которая шла по пешеходному переходу с ребенком на руках.

ДТП произошло 9 октября около 7:00 на ул. Комсомольской. Водитель автомобиля такси допустил наезд на 24-летнюю девушку, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

На руках у нее была четырехлетняя дочь.

В результате ДТП молодую маму госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением и различными ушибами. Девочку осмотрели врачи, госпитализация не потребовалась.

Водитель, по данным паблика «Инцидент Рубцовск», до этого происшествия уже неоднократно попадал в ДТП с пострадавшими.

«Дорога освещалась фонарями, поэтому не заметить пешехода было сложно. <…> Водитель сам отвез пострадавших в ДТП пешеходов в ГБ № 1 и уже оттуда данная информация поступила в правоохранительные органы», — уточняют в сообществе.

Ранее в Барнауле в районе ТЦ «Огни» автомобиль наехал на пешехода.