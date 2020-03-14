В Алтайском крае быстро вычислили и поймали карточного мошенника

Алтайская полиция 13 марта задержала мужчину, который украл у преподавателя английского языка банковскую карту и успел ею воспользоваться.

Учительница обратилась в полицию после того, как ей на телефон стали приходить сообщения о совершаемых покупках. Она проверила наличие своей карты и убедилась в том, что ее украли.

Как сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю, оперативники быстро задержали похитителя. Он успел потратить всего 3 тыс. рублей.

Мужчина признался в содеянном. Теперь ему грозит уголовное наказание по статье 159.3 часть 1 Уголовного Кодекса РФ (Мошенничество с использованием электронных средств платежа).

По этой статье предусмотрено наказание от штрафа в размере до 120 тысяч рублей до лишения свободы на 2 года.