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Происшествия

В Алтайском крае быстро вычислили и поймали карточного мошенника

Алтайская полиция 13 марта задержала мужчину, который украл у преподавателя английского языка банковскую карту и успел ею воспользоваться.

Банковская карта.
Банковская карта.
СС0

Учительница обратилась в полицию после того, как ей на телефон стали приходить сообщения о совершаемых покупках. Она проверила наличие своей карты и убедилась в том, что ее украли.

Как сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю, оперативники быстро задержали похитителя. Он успел потратить всего 3 тыс. рублей.

Мужчина признался в содеянном. Теперь ему грозит уголовное наказание по статье 159.3 часть 1 Уголовного Кодекса РФ (Мошенничество с использованием электронных средств платежа).

По этой статье предусмотрено наказание от штрафа в размере до 120 тысяч рублей до лишения свободы на 2 года.

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