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Происшествия

В Алтайском крае бывший зэк убил двух инвалидов и украл носовые платки и наволочки

43-летнего жителя Алтайского края приговорили к 24 годам лишения свободы за убийство двух инвалидов и разбойное нападение, сообщает прокуратура региона.

Нож.
Нож.
Открытые источники в Интернете (СС0)

Подсудимый в июле 2018 года освободился из мест лишения свободы. Не пробыв на свободе два месяца, он совершил особо тяжкое преступление. Вечером он через проем в окне веранды проник в дом, где проживали две женщины. Обе погибли на месте происшествия от множественных ножевых ранений.

Как сообщил заместитель прокурораАлтайского края Сергей Голиков, обе погибшие были инвалидами по состоянию здоровья. Одна из них пережила тяжелую операцию, а вторая инсульт.

После убийства подсудимый включил свет, для того, чтобы убедиться, кому нанес телесные повреждения. Ранее он с убитыми не был знаком. Выбрал их дом случайно — в нем работал телевизор, мужчина понимал, что там находятся люди.

Из дома преступник забрал вещи, среди которых были носовые платки, оцененные в 23 рубля, наволочки по 25 рублей каждая, простынь за 28 рублей, фрагменты тюли и ткани, женское нижнее белье, кнопочный телефон за 178 рублей, денежные средства в сумме 9900.

Все вещи обнаружили при нем при задержании. Приговором краевого суда по совокупности преступлений он осужден к 24 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима. Приговор суда не вступил в законную силу.

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