В Алтайском крае бойцы СОБРа задержали банду «банкоматчиков»

Банкомат пытались вскрыть под покровом ночи в частном магазине. Подозреваемые вырвали решетку и сумели отключить сигнализацию, но вскрыть сам банкомат не смогли.
6 и 7 июня троих задержали в одном из сел Немецкого района, других — в Славгороде.
«В задержании был задействован весь личный состав отделения уголовного розыска отделения полиции по Немецкому национальному району при поддержке бойцов барнаульского СОБРа», — сообщает источник.
По факту попытки хищения из банкомата возбудили уголовное дело, ведется следствие.