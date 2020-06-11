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В Алтайском крае бойцы СОБРа задержали банду «банкоматчиков»

Летом 2019 года в Немецком национальном районе группа злоумышленников пыталась взломать банкомат. С тех пор оперативники не прекращали поиски подозреваемых и найти их удалось только в июне 2020 года. Об этом сообщила районная газета «Новое время».

Банкомат.
Банкомат.
СС0

Банкомат пытались вскрыть под покровом ночи в частном магазине. Подозреваемые вырвали решетку и сумели отключить сигнализацию, но вскрыть сам банкомат не смогли.

6 и 7 июня троих задержали в одном из сел Немецкого района, других — в Славгороде.

«В задержании был задействован весь личный состав отделения уголовного розыска отделения полиции по Немецкому национальному району при поддержке бойцов барнаульского СОБРа», — сообщает источник.

По факту попытки хищения из банкомата возбудили уголовное дело, ведется следствие.

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