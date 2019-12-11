В Алтайском крае братья устроили самосуд над обидчиком матери

В сентябре житель одного из сел избил женщину. Она написала заявление в правоохранительные органы, но ее сын решил сам разобраться с обидчиком.
Вместе с родным братом они против воли вывезли 37-летнего мужчину за село и избили. Потом отпустили, рассказали в Следственном комитете.
Вину в содеянном братья не признали, утверждая, что хотели лишь поговорить с односельчанином и не били его.
Результаты судебно-медицинской экспертизы, показания свидетелей и иными следственные действия доказали, что это не так. Уголовное дело отправили в суд.