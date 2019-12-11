В Алтайском крае братья устроили самосуд над обидчиком матери

Два брата из Егорьевского района Алтайского края узнали, что их мать избил один из местных жителей. Мужчины решили устроить самосуд и теперь сами отправятся на скамью подсудимых.

В сентябре житель одного из сел избил женщину. Она написала заявление в правоохранительные органы, но ее сын решил сам разобраться с обидчиком.

Вместе с родным братом они против воли вывезли 37-летнего мужчину за село и избили. Потом отпустили, рассказали в Следственном комитете.

Вину в содеянном братья не признали, утверждая, что хотели лишь поговорить с односельчанином и не били его.

Результаты судебно-медицинской экспертизы, показания свидетелей и иными следственные действия доказали, что это не так. Уголовное дело отправили в суд.