В Алтайском крае будут судить еще одного чиновника

Глава одного из сельсоветов Калманского района Алтайского края предстанет перед судом за присвоение денежных средств и растрату.

Об этом сообщает СУ СК по Алтайскому краю.

Как рассказали в следкоме, три года назад чиновник распорядился принять на работу на должность кочегара местного жителя, но фактически он эту работу не выполнял.

При этом денежные средства аккуратно перечислялись на банковскую карту мнимому кочегару, но распоряжался ими по собственному усмотрению глава сельсовета.

За три месяца таким образом чиновник присвоил 27 тыс. рублей. Своей вины он не признал, от дачи показаний против себя отказался.

В целях возмещения ущерба, причиненного преступлением, следователем наложен арест на принадлежащий главе сельсовета автомобиль.

В СУ СК не сомневаются: у них собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором Калманского района обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.