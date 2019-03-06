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Происшествия

В Алтайском крае будут судить парня, который насмерть сбил сотрудника ДПС

Правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении 19-летнего жителя Заринска. Молодого человека обвиняют в посягательстве на жизнь полицейского. Летом 2018 года парень насмерть сбил инспектора ДПС, пишет СУ СКР по Алтайскому краю.

Обвиняемый в преступлении.
Обвиняемый в преступлении.
Скриншот с видео на канале "Следственный комитет Российской Федерации" в youtube.com

По данным следствия, вечером 18 июля 2018 года сотрудник ГИБДД в форменном обмундировании и светоотражающем жилете находился на освещенном участке обочины в Заринске. Полицейский контролировал дорожное движение и заметил автомобиль ВАЗ 21070, который ехал по встречной полосе. С помощью жезла инспектор подал сигнал об остановке.

Находящийся за рулем автомобиля обвиняемый местный житель, понимая, что находится в состоянии наркотического опьянения и не имеет право на его управление, стал двигаться на значительной скорости в направлении инспектора ДПС, а затем совершил наезд на полицейского, — отмечают в ведомстве.

Сотрудник ГИБДД от полученных травм скончался на месте происшествия. Водитель скрылся места происшествия скрылся.

В региональном СУ СКР сообщают, что во время предварительного следствия, чтобы избежать привлечение к уголовной ответственности, обвиняемый много раз менял показания. Он утверждал, что полицейский неожиданно появился на пути следования автомобиля и избежать наезда было невозможно. Версии молодого человека опровергли доказательства, в том числе, результаты различных экспертиз.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.

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